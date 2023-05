Conferenza stampa Zanetti, il tecnico dell’Empoli parla alla vigilia della sfida contro la Juve: le sue dichiarazioni

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza del match di domani contro la Juve.

GARA CON LA JUVE – «Il fatto che sia così importante testimonia l’importanza che questa città dà alla Serie A. La partita è contro una squadra impressionante, ci saranno motivazioni in più per giocarla. Incosciamente potrebbe esserci stata però un po’ di rilassatezza. Ne siamo consapevoli, dobbiamo avere le stesse motivazioni di sempre, ci sono altri risultati da dover raggiungere».

PJACA – «In questo momento ha risentito della mia fiducia. In questo sistema può darci una mano per sue caratteristiche, è stato un anno difficile ma poteva fare di più. Le sue capacità però non si discutono».

