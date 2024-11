In casa Milan si torna a parlare di un possibile avvicendamento in panchina. Carlo Pellegatti ha detto la sua su Allegri.

A farne le spese dell’attuale momento di difficoltà rossonero potrebbe essere Fonseca, il quale però non appare come l’unico responsabile di un cammino che evidenzia criticità un po’ ovunque. L’ex calciatore ha esternato delle posizioni davvero forti, mettendo in luce dei fattori che alimenteranno senza dubbio la polemica tra i tifosi e non solo.

Il Milan vive un momento particolarmente delicato, soprattutto dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto dibattiti e discussioni sul futuro dei rossoneri in una stagione che sembra prendere cattive direzioni.

Fonseca: dentro o fuori

Il cammino di Fonseca alla guida del Milan finora non è stato dei più tranquilli. Dopo tre mesi dal suo incarico ufficiale, si trova a dover affrontare sfide significative, tra cui quella di ristabilire l’armonia all’interno dello spogliatoio, con il caso di Rafael Leão che merita una risoluzione immediata. La situazione in classifica è altresì preoccupante, con una media punti che ricorda le stagioni meno felici del club. È ormai chiaro che il tecnico portoghese si trova di fronte alla necessità di operare una svolta decisiva perché il campionato del Milan non rischi di sprofondare in un anonimato difficilmente sopportabile, dai tifosi e anche dalla società

Il dilemma su Fonseca e Allegri

Nell’analisi del momento che sta vivendo il Milan, non si può ignorare la pressione che sta gravando su Fonseca e le voci che circolano intorno alla possibile sostituzione con Massimiliano Allegri. Secondo Pellegatti, seppur la critica a Fonseca possa essere considerata legittima, dato il rendimento sottotono di alcuni calciatori chiave, quali Tomori e Pavlovic, l’approccio tattico e di gioco della squadra non andrebbe totalmente disprezzato. L’impressione che il Milan non abbia demeritato completamente, a fronte di una sovrastima degli errori individuali, solleva interrogativi sull’effettiva necessità di una rivoluzione alla guida tecnica. Sul possibile arrivo di Allegri in panchina ha affermato: “Devo vederlo con i miei occhi che spenderanno 14 milioni lordi per Allegri”.

Gerry Cardinale

La questione Cardinale

Il silenzio e l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Gerry Cardinale, proprietario del club, gettano ombre sul clima interno e sulla stessa coesione della squadra. Il bisogno di un sostegno visibile e tangibile da parte della dirigenza, specialmente in periodi turbolenti come quello attuale, diventa evidente attraverso le parole di Pellegatti che si interroga sull’opportunità o meno per Cardinale di rassicurare l’ambiente con una presa di posizione chiara. In un contesto sportivo dove la fiducia e il morale possono incidere notevolmente sulle prestazioni, il ruolo comunicativo e motivazionale del proprietario assume una rilevanza cruciale.

