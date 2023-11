Allegri alla Rai: «Juve Inter partita secca, va giocata al meglio. Gli attaccanti? Torneranno a far gol». Le dichiarazioni

Allegri ha rilasciato un’intervista alla Rai durante la Domenica Sportiva dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari.

L’IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «E’ un buon segnale che abbiamo allungato sul Milan che ha pareggiato a Lecce e abbiamo preso il vantaggio sulle quinte. La partita con l’Inter è una partita secca, dobbiamo giocarla al meglio».

ATTACCANTI IN CRISI – «Torneranno a fare gol sicuramente. L’attaccante è un mestiere strano, ci sono momenti in cui fai brutte prestazioni e fai gol e momenti in cui fai belle prestazioni, come quella di Kean, e non riesci a fare gol. Così come era successo col Verona».

