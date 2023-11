Mazzarri, il calendario del Napoli fa paura: affronterà subito Atalanta, Real, Inter e Juve. Inizio in salita per l’allenatore

Mazzarri da oggi è di nuovo l’allenatore del Napoli prendendo il posto di Garcia esonerato. L’inizio della sua seconda avventura sulla panchina azzurra, però, sarà in salita.

Il calendario dice che Mazzarri esordirà in Atalanta Napoli il 25 novembre, poi sfiderà il Real Madrid in Spagna in Champions, quindi l’Inter in casa e infine la Juve allo Stadium l’8 dicembre.

