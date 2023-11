Boateng difende Allegri: «Più vinci, più ti insultano. Lui è incredibile, fa un gran lavoro alla Juve». Le parole sull’allenatore

Boateng a Vox to Box su Tv Play ha parlato di Allegri, suo allenatore quando giocava nel Milan. Queste le dichiarazioni sul tecnico della Juve.

BOATENG SU ALLEGRI – «Non ha più la squadra come prima. Non ha più i top player, ma secondo me fa un grande lavoro. Secondo me lotteranno per lo scudetto perché non giocano per lo scudetto. Lui è incredibile perché resta sempre calmo, non in panchina, protegge la squadra. Nel calcio è così: più hai vinto, più ti insultano. Guarda Mourinho: ha vinto tanto e stanno sempre a criticare. Lui fa spogliatoio, non ci sono mai problemi, non si litiga perché lui sistema tutto con la sua calma».

