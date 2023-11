Fagioli rinnova con la Juve, Calhanoglu a sorpresa: «Complimenti ti voglio bene». Il messaggio del turco dell’Inter – FOTO

Fagioli rinnova con la Juve fino al 2028 e sotto al post pubblicato dal bianconero su Instagram arrivano i complimenti di…Calhanoglu.

Qualcuno che mi spiega velocemente cosa sta accadendo…. pic.twitter.com/vHBsNvMvnX — RiD ThE RoCk (@RidTheRock) November 14, 2023

Il turco dell’Inter, a sorpresa, ha scritto un messaggio per celebrare questo momento importante della carriera di Nicolò: «Complimenti frate ti voglio bene». La risposta di Fagioli non si è fatta attendere: «Anche io». Il siparietto social ha destato non poco stupore tra i tifosi, considerando che tra 12 giorni ci sarà Juve Inter…

