Allegri Arabia Saudita, Paganini: «Arabi in forte pressing, ma…». Le parole del noto giornalista in esclusiva

Paolo Paganini ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le dichiarazioni del noto giornalista Rai sul futuro di Allegri.

ALLEGRI – «La situazione Allegri-Arabia è in stand-by. Nel senso che gli arabi spingono molto per questa soluzione, sono arrivati ad offrire un triennale a 30 milioni di euro netti a stagione e sono disposti ad alzare la cifra, da 10 a 20 milioni, al momento della firma. Gli Arabi insistono e pressano, secondo me Allegri alla fine resterà alla Juventus».

