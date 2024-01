L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non vuole andare coi pensieri troppo lontano.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro il Sassuolo; inevitabile non parlare anche della lotta Scudetto. “Il gruppo ha lavorato bene come sempre, sappiamo l’importanza della partita di domani. All’andata non fu una bella serata, prendemmo quattro gol. Hanno grandi qualità tecniche. Per noi domani sono importanti i 3 punti. Dovremo fare una partita importante e concedere poco. Hanno Berardi, Laurienté e Pinamonti, hanno tecnica e gamba. Fanno meglio in trasferta che in casa”.

Danilo

Sulla lotta Scudetto

“Arrivare davanti allo scontro diretto? Ne abbiamo parlato, dobbiamo fare un passo alla volta. Finito il Sassuolo penseremo al Lecce. Andando troppo in là facciamo casino. Pensiamo alla partita di domani che è la più difficile”. I nerazzurri non giocheranno il prossimo turno di campionato per via della SuperCoppa (lo recupereranno dopo lo scontro diretto del 4 febbraio) e quindi i bianconeri se vincessero tutte le loro gare arriverebbero al match di San Siro davanti all’Inter in classifica.

La differenza tra bianconeri e nerazzurri

“L’Inter ha una squadra costruita per vincere lo Scudetto, la Juventus ha iniziato un percorso diverso. Dobbiamo lavorare senza avere l’ossessione di vincere lo Scudetto. Visto che siamo la Juve dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo fare. La Juventus come squadra ha un futuro importante per i prossimi 5 anni, il calcio non finirà a maggio. La differenza tra Inter e Juve è di programmazione”.

Sul mercato

“Non ho mai commentato il mercato e mai lo farò. Specialmente in questo momento dove la nostra priorità è giocare le partite, si entra nella fase che conta della stagione”.

L’articolo Allegri: “Arrivare davanti all’Inter allo scontro diretto? Pensiamo volta per volta, loro sono costruiti per la vittoria” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG