Questa sera a Londra si terrà la cerimonia del FIFA The Best 2024, in cui verrà premiato il miglior giocatore dell’ultima stagione e verranno assegnati altri prestigiosi riconoscimenti (in totale ben 11).

Per quanto riguarda il premio più importante, The Best FIFA Men’s Player, i tre finalisti sono Kylian Mbappé, Lionel Messi ed Erling Haaland. Di seguito riportiamo tutti i premi che verranno assegnati in questo evento:

La migliore giocatrice femminile della FIFA Il miglior giocatore maschile della FIFA Il miglior allenatore femminile della FIFA Il miglior allenatore maschile della FIFA Il miglior portiere femminile FIFA Il miglior portiere maschile della FIFA Premio FIFA Puskás (assegnato per il miglior gol dell’anno) Premio FIFA dei tifosi Premio FIFA Fair Play FIFA FIFPRO Mondiale femminile 11 FIFA FIFPRO Mondiale maschile 11

Dove vedere il Fifa The Best 2024 in tv

La cerimonia ufficiale dei The Best FIFA Football Awards sarà visibile in diretta streaming gratuitamente su FIFA+ in tutto il mondo ed avrà inizio alle 20:30 (ora italiana). In Italia l’evento si potrà seguire anche in diretta su Canale 20 (rete Mediaset).

Fifa The Best, Guardiola è l’allenatore dell’anno

Pep Guardiola è stato nominato come allenatore dell’anno per le vittorie con il Manchester City.

Fifa The Best, la Top 11

Top 11 (3-3-4): Courtois; Walker, Stones, Ruben Dias; Bernardo Silva, Bellingham, De Bruyne; Haaland, Mbappé, Messi, Vinicius. Allenatore: Guardiola.

Fifa The Best, Ederson è il miglior portiere

Premiato il portiere brasiliano del Manchester City.

Fifa The Best, scelto il miglior giocatore

A sorpresa premiato ancora una volta Messi, con Haaland secondo e Mbappé terzo.

