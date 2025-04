Allegri avrebbe già fatto la prima richiesta al Milan: svelato il grande desiderio di Max

Allegri avrebbe già fatto la prima richiesta al Milan. SportMediaset ha svelato quello che potrebbe il desiderio di Max in rossonero.

Dopo una settimana di indiscrezioni e retroscena sul futuro del Milan, la squadra di Conceicao si prepara a scendere in campo domenica sera contro l’Atalanta a San Siro, in un match decisivo per le ambizioni europee. Tuttavia, la formazione rossonera resta incerta, con tre giocatori in forte dubbio. Le notizie che arrivano da Milanello confermano che la situazione fisica di questi calciatori è ancora in fase di valutazione, lasciando il mister in attesa di sviluppi. Nel frattempo, le voci sulle mosse della società continuano a circolare, e le ultime indiscrezioni riguardano direttamente Massimiliano Allegri, con un possibile ritorno al Milan che tiene banco nelle discussioni.

Calciomercato Milan, chi resta e chi va: La Gazzetta annuncia la possibile “rivoluzione”

L’avvicinamento di Allegri al Milan

Sebbene l’appuntamento con il calciomercato estivo ancora non sia alle porte, il dibattito e le speculazioni impazzano. Attualmente, il Milan si trova in una fase di definizione della propria dirigenza sportiva, con Igli Tare favorito per ricoprire la carica di direttore sportivo. Solo a seguito dell’ufficialità di questo incarico si potrà procedere con la selezione del successore di Sergio Conceicao alla guida tecnica della squadra. In questo scenario, il nome di Massimiliano Allegri risuona con forza tra le mura di Casa Milan, suggerendo l’avvio di un nuovo capitolo nella storia del club.

La prima richiesta di Allegri al Milan

Le strategie di mercato del Milan potrebbero presto ricevere una svolta decisiva. Allegri, in lizza per prendere le redini della squadra, pare abbia già esposto la sua prima richiesta – riferisce SportMediaset – evidenziando un interesse specifico per Moise Kean, giovane attaccante che ha già avuto modo di allenare durante la sua permanenza alla Juventus. Benché Kean sia attualmente legato alla Fiorentina, con un contratto che include una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, il suo talento e le prestazioni eccellenti di questa stagione non passano inosservate. Con 22 gol segnati in 38 partite di Serie A, Kean si profila come asset strategico per il nuovo corso milanista.

