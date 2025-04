Calciomercato Milan, chi resta e chi va: La Gazzetta annuncia la possibile “rivoluzione”. Sulle colonne della rosea la strategia del Club.

Il Milan si prepara a ripartire in campionato, affrontando l’Atalanta nel match serale di Pasqua a San Siro. Una sfida fondamentale per mantenere vive le speranze europee, ma che arriva con qualche incognita legata alle condizioni fisiche di tre giocatori. Da Milanello, intanto, arrivano aggiornamenti sui tempi di recupero dei tre rossoneri in dubbio. La situazione sarà monitorata fino all’ultimo, ma i tifosi sperano di avere a disposizione i loro giocatori migliori per una sfida così delicata. Averli a disposizione infatti rappresenterebbe un quid decisamente molto importante per affrontare al meglio la sfida di campionato.

Il primo desiderio del Milan di Tare ha già un volto: ecco di chi si tratta

Chi resterà al Milan al termine della stagione

Il club rossonero si appresta a confermare i pilastri della propria rosa, con alcuni giocatori che hanno dimostrato di essere indispensabili nel corso dell’ultima stagione. Christian Pulisic e Tijjani Reijnders si sono rivelati elementi chiave, assicurandosi un posto solido per le prossime sfide. Non meno importante è la situazione di Rafael Leão, le cui prestazioni hanno attirato l’interesse di club importanti, ma la cui volontà pare orientata a restare, a meno di offerte astronomiche. Il Milan non si limita a confermare le proprie certezze ma guarda anche al mercato per potenziarsi. Una trattativa aperta è quella con il Real Madrid per Álex Jiménez, con l’obiettivo di scongiurare il ritorno del giocatore in Spagna. Allo stesso tempo, il rinnovo di Mike Maignan resta un punto interrogativo, così come la situazione legata a Tammy Abraham, la cui permanenza dipenderà da vari fattori compreso il finale di stagione.

Chi parte: La Gazzetta svela i nomi

Non mancano le figure sulle quali il Milan sembra voler valutare attentamente ogni opzione. Santiago Giménez e Malick Thiaw sono giocatori dai quali il club si aspetta una ripresa, mentre l’avvenire di Luka Jović appare incerto dopo una stagione in chiaroscuro. La rosa rossonera potrebbe vedere anche dei saluti importanti, con giocatori destinati a lasciare il club in cerca di nuove avventure. João Félix, arrivato con grandi aspettative, non verrà riscattato, e si valuteranno offerte per Theo Hernández. Altri nomi come Fikayo Tomori e Yunus Musah sembrano ai saluti, insieme a Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, delineando un’estate di grandi cambi per il Milan.

Leggi l’articolo completo Calciomercato Milan, chi resta e chi va: La Gazzetta annuncia la possibile “rivoluzione”, su Notizie Milan.