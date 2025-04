Milan-Atalanta, tre titolari in forte dubbio. Le ultime sulle loro condizioni in vista del match di campionato di domenica sera.

Il nuovo Milan guarda al futuro e potrebbe ripartire da Igli Tare come nuovo direttore sportivo. L’ex dirigente della Lazio, noto per il suo fiuto sul mercato, sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura in rossonero. Il suo primo obiettivo sarebbe già stato individuato: un profilo internazionale, di esperienza e qualità, capace di alzare immediatamente il livello della squadra. Si tratta di un nome importante, che rappresenterebbe un segnale forte per tifosi e avversari. Il Milan punta a tornare protagonista e la scelta di Tare potrebbe essere il primo passo di una nuova era vincente.

Inchiesta Ultras: il futuro di Inter e Milan, cosa può succedere ora

Focus al campionato con tre dubbi di formazione

Prima di pensare al futuro, il Milan deve concentrarsi sul presente, con le ultime partite di campionato che potrebbero ancora offrire qualche speranza per la conquista di un posto in Europa, senza dover fare affidamento sulla vittoria della Coppa Italia. La sfida contro l’Atalanta di domenica sera a San Siro è fondamentale, ma preoccupa la condizione fisica di tre giocatori chiave. Le loro condizioni saranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni, per capire se potranno essere disponibili per una partita così cruciale. L’attenzione è tutta rivolta a questa sfida, che potrebbe determinare il futuro della stagione.

Milan-Atalanta, tre titolari in forte dubbio: le ultime sulle loro condizioni

Dai campi di allenamento del Milan arrivano aggiornamenti incoraggianti per quanto riguarda Santiago Giménez e Mike Maignan, due pedine cruciali nello scacchiere tattico di Sérgio Conceição. Entrambi i giocatori – rivela Gianluca Di Marzio – stanno seguendo un programma di recupero personalizzato e sembrano vicini al rientro in gruppo. Il loro reintegro è stimato tra domani e dopodomani. Un altro nome di spicco la cui condizione tiene banco è quello di Kyle Walker. Il difensore, dopo un periodo di assenza, ha recentemente ripreso a lavorare sul campo. Le sue condizioni verranno attentamente valutate nel corso della prossima settimana, con l’obbiettivo di un reintegro graduale all’interno della rosa a disposizione del tecnico. La presenza di Kyle Walker potrebbe aggiungere ulteriore solidità al reparto difensivo del Milan nel rush finale della stagione.

