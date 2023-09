Massimiliano Allegri avverte Vlahovic e Chiesa: il tecnico bianconero lancia un messaggio ai due attaccanti

Massimiliano Allegri, tramite Sky Sport, lancia un messaggio a Vlahovic e Chiesa dopo il 2-0 della Juve in quel di Empoli.

VLAHOVIC-CHIESA – «Hanno fatto una buona gara tutte e due, stanno crescendo, contento che Fede abbia fatto gol, dispiace per Dusan che ha sbagliato il rigore ma ha fatto una buona gara e rispetto alla gara di Udine, dove aveva fatto gol, ha giocato oggi una buona gara tecnicamente valida così come Fede, sono stati vicino, abbiamo avuto delle buoni soluzioni e possiamo solo migliorare così come quando sono entrati Milik e Kean. C’è bisogno di tutti e un ritmo alto per impensierire le squadre avversarie ed entrare tra le prime quattro».

