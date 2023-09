Nuova stagione per i calciatori della Juventus e per le calciatrici della Juventus Women: il punto settimanale sulle loro prestazioni

Nuova stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri, per le Women di Joe Montemurro, per la Next di Gen di Massimo Brambilla e per la Juve Primavera di Paolo Montero: tanti i calciatori e le calciatrici in prestito in questa nuova annata. Il punto settimanale sulle loro prestazioni.

Juventus: i calciatori della prima squadra in prestito

Ranocchia (Empoli): in panchina contro la Juve. Deve fare il suo esordio con i toscani.

Arthur (Fiorentina): titolare e sostituito nel tracollo contro l’Inter. 5 gare e un assist.

De Winter (Genoa): in panchina contro il Torino. Deve ancora esordire con i liguri.

Barrenechea (Frosinone): titolare e autore di una buona prova con l’Udinese. Seconda presenza con i ciociari.

Rovella (Lazio): in panchina con il Napoli. Deve ancora fare il suo esordio.

Pellegrini (Lazio): subentra nella ripresa nel successo di Napoli. Tre gare per lui fin qui.

Facundo Gonzalez (Sampdoria): in panchina con la Cremonese. Deve ancora esordire.

Frabotta (Bari): in panchina con la Ternana. Deve ancora fare il suo esordio.

Soulé (Frosinone): ottima prestazione, condita da un palo, all’esordio con i ciociari contro l’Udinese.

Kaio Jorge (Frosinone): in panchina con l’Udinese. Deve ancora fare la sua prima presenza.

Juventus Next Gen: i calciatori in prestito

Pecorino (Sudtirol): poco più di 10 minuti nel successo contro l’Ascoli. Tre gare fin qui.

Peeters (Sudtirol): assente contro l’Ascoli.

Mulé (Avellino): assente contro il Latina.

Compagnon (Feralpisalò): titolare e sostituito nel ko di Palermo. Sei presenze per lui.

Sekulov (Cremonese): in panchina contro la Sampdoria. Una partita fin qui per lui.

Barbieri (Pisa): 90 minuti nel ko di Modena. Due gare giocate con i toscani.

Gori (Monza): deve ancora fare il suo esordio.

Sersanti (Lecco): subentra e rimedia un giallo nel ko con il Catanzaro. Una gara per lui.

Olivieri (Venezia): assente con il Cittadella.

Felix Correia (Gil Vicente): 20 minuti nel ko contro il Vizela. Due partite per lui.

Cudrig (Perugia): titolare e sostituito nello 0-0 con la Lucchese. Una partita giocata.

Minelli (Pro Patria): in panchina nel ko con la Giana Erminio. Deve ancora fare il suo esordio.

Da Graca (Amorebieta): in panchina nel ko con l’Espanyol. Deve ancora fare il suo esordio.

Riccio (Modena): in panchina contro il Pisa. Deve ancora esordire.

Lipari (Recanatese): assente contro la Torres.

Juventus Women: le calciatrici della prima squadra in prestito

Campionato femminile in attesa di iniziare la stagione 2023/24

Juventus Primavera: i calciatori delle giovanili in prestito

Motta (Reggiana): ancora in attesa dell’esordio.

Morleo (Trapani): titolare nel 3-0 al Città di Sant’Agata nella Coppa Italia Serie D.

Biliboc (Parma): attende il proprio esordio con gli emiliani.

