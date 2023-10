Allegri come Lippi? Edoardo Mecca, noto tifoso bianconero, non fa questo paragone e cita invece il nome di Capello

Edoardo Mecca, in esclusiva per Juventusnews24, ha così parlato di Massimiliano Allegri.

LE PAROLE – «Secondo me, come allenatore, vedo Allegri più simile a quello che è stato Capello alla Juve, cioè un ottimo gestore. Il primo Lippi è stato uno degli allenatori più moderni e innovatori che si siano stati. La sua Juve è stata studiata in tutta Europa proprio per il calcio verticale che faceva e l’intensità massima. Aveva una proposta di gioco sempre votata all’attacco che ha vinto tutto. E poi era pratico e pragmatico perché vinceva. Non metterei Allegri e Lippi sullo stesso piano, ma il primo Allegri è stato vincente. Le cose, nell’Allegri bis, purtroppo non sono andate come speravamo».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI MECCA A JUVENTUSNEWS24

The post Allegri come Lippi? Parla il tifoso: «E’ più simile a Capello, vi spiego» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG