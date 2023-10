Massimiliano Allegri parla con rammarico di quanto successo a Paul Pogba: le dichiarazioni dell’allenatore

Massimiliano Allegri, con grande rammarico, ha parlato dopo Juve-Torino della situazione di Paul Pogba. Le sue dichiarazioni a Dazn.

POGBA – «Umanamente gli sono più che vicino. L’ho conosciuto da ragazzo, umanamente non posso che essergli vicino. Il calcio perde un giocatore diverso da tutti gli altri. Aspettiamo la sentenza, ma a noi dispiace. Speriamo il meglio per lui, a livello psicologico non è facile».

