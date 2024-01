Allegri: «Conta solo vincere. Serve lavorare e stare in silenzio. Ruolo di cacciatore? Vi dico…». Le parole del tecnico bianconero

L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria che ha consentito ai bianconeri di essere in vantaggio di 7 punti nei confronti del Milan.

SI STA DIVERTENDO – «Non è questione di divertimento, è questione di vincere. Conta solo quello, il resto non conta niente. Non era semplice, ci avevano fatto 4 gol all’andata e anche stasera, quando sembrava indirizzata bene, ha trovato soluzioni con giocatori bravi come Berardi e Laurienté. Szczesny ha fatto due belle parate. Siamo contenti ma pensiamo a domenica a Lecce. Abbiamo 49 punti, serve continuare a lavorare, migliorare e stare in silenzio».

RUOLO DI CACCIATORE – «Se c’è uno davanti c’è qualcuno dietro che insegue, come a guardie e ladri. I ladri scappano e le guardie rincorrono. Ora andiamo a Lecce su un campo difficile. Dobbiamo prendere i tre punti. Oggi abbiamo messo dietro a 16 punti la quinta e questo è importante, dopo vedremo».

ARRIVARE DAVANTI AL DERBY D’ITALIA – «Pensiamo partita dopo partita. A Lecce è difficile, vengono sempre partite non belle e combattute. Un passo alla volta. Non si può fare altro».

