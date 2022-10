Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è tornato a parlare della gara persa contro il Milan sabato a San Siro: le sue parole

Intervistato da JVT, Massimiliano Allegri è tornato a parlare della sconfitta di sabato contro il Milan chiedendo una reazione alla sua squadra:

«Ci dovrà essere per forza, veniamo da una brutta sconfitta soprattutto per i gol presi. E’ una cosa che capita troppo spesso, ci vuole più attenzione perchè sappiamo che in certi momenti diventiamo vulnerabili».

