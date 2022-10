Antonio Cassano sul suo profilo Instagram torna a parlare dell’Inter ma lo fa non in toni entusiasmanti verso i nerazzurri.

Parla Antonio Cassano nel proprio profilo Instagram dove discute dell’Inter ma non con molta felicità verso le ultime prestazioni: “Io continuo a pensare che per portare vittorie devi giocare bene, le casualità ti portano a tirare il conto alla fine. Ha fatto una partita sofferta, non so se ha vinto meritatamente, il Sassuolo ha giocato molto meglio dell’Inter ma l’Inter ha giocatori che ti inventano le giocate come Henrikh Mkhitaryan ed Edin Dzeko.“

Sede Inter

Conclude così l’ex calciatore nerazzurro: “Uno dei più forti qualitativamente, e che ti risolvono le partite. Ma questa non può essere l’Inter, se è questa la vedo complicata nell’arco del campionato; non so dove possa arrivare. L’Inter deve tornare a giocare come ha sempre fatto, con idee, personalità e con qualità; facendo così farà molta fatica alla lunga.“

