Allegri convince Assogna: «Puntare su Yildiz non è da tutti. E’ stato bravo anche con Vlahovic». L’opinione del giornalista

Assogna, giornalista di Sky Sport, ha fatto i complimenti ad Allegri per le scelte di formazione prese nella vittoria della Juve col Frosinone.

L’OPINIONE – «Allegri è bravo a capire i momenti dei suoi giocatori. Puntare su Yildiz, sulla sua freschezza e brillantezza nei dribbling, non è da tutti e non era facile farlo. E’ stato bravo anche a mantenere vivo Vlahovic che ha dato una risposta importante. Non c’è nulla di casuale nella vittoria della Juve».

