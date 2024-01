Allegri da rimonta: ecco il piano scudetto per lottare contro l’Inter. Così può ripetere quanto fatto in passato

Allegri si trova a dover rincorrere l’Inter per lo scudetto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, non è la prima volta che l’allenatore della Juve è chiamato a rimontare la capolista.

Al Milan fu l’unica volta in cui non riuscì nell’impresa, cedendo le armi ai bianconeri di Conte (2011-2012). Alla Juve, invece, tutte le 6 volte in cui si è presentato al giro di boa tra le candidate alla vittoria finale, non ha mai sbagliato. Memorabile fu la rimonta della stagione 2015-2016, quando ad un certo punto era finito a -11 dalla vetta dopo 10 giornate. Grandioso fu anche il testa a testa col Napoli nel 2017-2018.

Se i giocatori, piano piano, escono allo scoperto parlando di “scudetto”, Allegri tiene il profilo basso, ma sotto sotto ci crede. Le differenze con le Juve del passato sono evidenti, ma lui punta sulla fame dei giovani alla ricerca del primo successo in carriera e nella voglia di rivincita di tutti dopo quanto successo nell’ultima stagione tra penalizzazioni ed esclusione dall’Europa.

