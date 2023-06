Super offerta dall’Arabia per convincere Massimiliano Allegri a lasciare subito la Juve: ecco a cosa pensa adesso il tecnico

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dall’Arabia Saudita è arrivata un’offerta di tre anni sui 20/30 milioni di euro per convincere Massimiliano Allegri a lasciare la Juventus e tentare una nuova avventura in un nuovo campionato.

Il tecnico non ha ancora chiuso, ma si è limitato a prendere tempo prima di dare una risposta definitiva. La preferenza sarebbe quella di restare in bianconero, anche per questioni logistiche legate alla famiglia, ma la proposta sarà comunque presa in considerazione.

The post Allegri d’Arabia: super offerta per convincerlo! Lui preferisce la Juve, ma… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG