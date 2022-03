Le parole del tecnico bianconero dopo l’importante vittoria casalinga contro lo Spezia.

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro lo Spezia. TuttoJuve.com riporta le sue parole. Su Morata, autore del gol vittoria: “Per gli attaccanti è sempre importante. Sono contento per lui, per il gol e per la prestazione. C’è da fare solo i complimenti ai ragazzi per questa vittoria. Siamo per la prima volta quarti matematicamente. Dovevamo chiudere la gara nel primo tempo”.

Sull’infermeria: “Dybala difficilmente ci sarà con la Sampdoria, speriamo con il Villarreal. Alex Sandro sta procedendo bene e vediamo se mercoledì sarà in gruppo. De Sciglio dovrebbe esserci. Chiellini non penso anche se oggi ha iniziato a correre. Andremo a Genova senza Bernardeschi e vedremo chi recupererà ma in qualche modo faremo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG