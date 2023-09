Allegri esalta Francesco Magnanelli, suo collaboratore tecnico da questa stagione: ecco cosa ha detto il tecnico bianconero

Ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha così parlato di Francesco Magnanelli e del suo staff di collaboratori alla Juventus.

MAGNANELLI – «Quando l’ho allenato gli ho detto sarebbe diventato allenatore. Come Bianco l’anno scorso li ho voluti nello staff perchè danno energia, sono bravi e sono molto contento del suo arrivo come di tutti gli altri. Veniamo da 12 anni dove qualche partita l’abbiamo vinta. Sono fortunato a scegliere buoni collaboratori, devono essere più bravi dell’allenatore. Abbiamo più tempo per lavorare, abbiamo una squadra diversa e l’intelligenza é capire la squadra a disposizione».

LE PAROLE DI ALLEGRI A SKY SPORT DOPO EMPOLI JUVE

The post Allegri esalta Magnanelli: «I collaboratori devono essere più bravi degli allenatori» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG