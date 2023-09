Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Dazn dopo il match contro la Juve. Le sue dichiarazioni

MIGLIORAMENTI CONTRO LA JUVE – «Ho visto qualcosa in più. La settimana scorsa ero molto arrabbiato perché non mi era piaciuto l’atteggiamento, non avevo visto la voglia di soffrire, componente per noi molto importante. Oggi come impegno e voglia di fare la partita non posso dire nulla ai ragazzi. Sono usciti stremati contro una Juve per noi proibitiva per tanti motivi. Era la prima volta che questa squadra giocava insieme, la squadra che avevamo pensato a fine mercato. Stiamo iniziando un percorso nuovo. Abbiamo difficoltà oggettive a capitalizzare il il gioco che facciamo. Oggi abbiamo fatto una decina di cross e non è arrivata la zampata finale e diventa difficile se gli episodi vanno dalla parte opposta. Contro queste squadre si fa fatica».

LOTTA PER LA SALVEZZA – «Le prime due partite abbiamo avuto 13 occasioni da gol senza fare gol. E’ normale che conta buttarla dentro. Oggi è stata una partita completamente diversa per tanti motivi, anche per le caratura diversa. Il calendario non ci aiuta, abbiamo Roma e Inter. Noi dobbiamo costruire un progetto che ci porti a lungo termine, non perdere fiducia e quelle che sono le componenti importanti per arrivare alla salvezza. Sappiamo come si fa, l’abbiamo fatto poco fa. Eravamo un po’ smarriti, questa sera ci siamo ritrovati quantomeno nello spirito»

BALDANZI – «Io credo che Baldanzi abbia qualità per giocare in tutte le posizioni tra il centro e centro destro. E’ un mancino che si va ad aprire per natura, è più specifico come trequartista. Deve anche imparare a fare un altro tipo di ruolo. Se andate a vedere quanto squadre giocano col 4-3-1-2 in Europa non me ne viene in mente nemmeno una. Se vuole fare carriera deve fare l’uno e l’altro. Ha tanta qualità, spostarlo di 10 metri non può esere un problema».

