Allegri: «Essere a due punti dall’Inter è un motivo d’orgoglio» Le parole del tecnico bianconero

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato cosi nella conferenza stampa pre gara col Monza:

JUVE ADATTA A STARE IN TESTA – «Non è questione dell’Inter, noi dobbiamo guardare la quinta. Dobbiamo farci rincorrere e scappare da chi è dietro. Non possiamo farlo in una partita, ecco perché dobbiamo dare continuità. Il campionato è una crociera, non una gara di velocità. Dobbiamo essere bravi in questo, tenere mentalmente. Essere a due punti dall’Inter è un motivo d’orgoglio per quanto fatto, di voglia e di desiderare tante cose. Bisogna anche guardare chi c’è dietro perché nel calcio le cose cambiano velocemente. Il migliorare, non il mantenere, è una cosa importante, va fatto tutti i giorni».

