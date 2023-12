Allegri festeggia nello spogliatoio dopo Juve Napoli: «Bravi ragazzi, bravissimi tutti». L’allenatore abbraccia i giocatori – VIDEO

E’ un Allegri decisamente contento quello che ha festeggiato la vittoria contro il Napoli per 1-0.

L’allenatore, come mostra un video pubblicato dalla Juve su Twitter, è rientrato nello spogliatoio sorridente per abbracciare tutti i giocatori, panchinari inclusi, lasciandosi andare a dei complimenti pieni di soddisfazione per la sua squadra: «Bravi ragazzi, bravissimi tutti».

