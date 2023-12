Gatti esaltato da Allegri: «I gol non sono un caso. Ma in settimana abbiamo parlato e…». Le dichiarazioni del tecnico

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha così parlato della prestazione di Gatti in Juve-Napoli.

GATTI – «Se pensiamo che tre anni fa giocava in Lega Pro ha fatto passi da giganti. È molto pericoloso in area avversaria, lo dimostra il gol che ha fatto, non è un caso. Ma abbiamo parlato in settimana, deve migliorare a difendere dentro e fuori dall’area. Ma è talmente voglioso di migliorare e imparare che lo farà. Come gli altri».

