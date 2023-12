Zielinski a Sky: «La Juve è un muro, non basta giocare bene per vincere». L’intervista dopo la sconfitta per 1-0

Zielinski, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juve per 1-0.

L’ANALISI – «Non basta giocare bene, bisogna concretizzare le occasioni che stiamo creando e vincere partite. Se giochi contro grandi squadre prima o poi soffri e subisci gol. Poi non è facile recuperare con una squadra come la Juve che si mette dietro e ha tanta fisicità. Non è facile superare questo muro».

PROBLEMI A FINALIZZARE – «A creare abbiamo creato qualcosina, poi a finalizzare…non lo so, dobbiamo essere più tranquilli. Le occasioni le creiamo, i gol non arrivano. Un’altra opzione è tirare un po’ di più da fuori area con situazioni ben preparate. E’ una cosa su cui lavorare perché giocando bene non è che si possono perdere tutte queste partite».

TESTA ALLA CHAMPIONS – «E’ bello il calcio e sfidare tutte queste squadre di primissimo livello. Ora abbiamo una partita fondamentale, da non sbagliare per qualificarci agli ottavi».

IL PESO DELLO SCUDETTO – «La responsabilità la sentiamo, siamo campioni d’Italia e siamo obbligati a fare bene e cercare di ripeterci. Ma non è sempre facile, purtroppo in questo momento siamo questi, ci manca qualcosina. Ci sono tante partite in cui possiamo fare bene e fare un filotto di vittorie per rimetterci in corsa per obiettivi importanti».

DIFFERENZE CON L’ANNO SCORSO – «L’anno scorso ci andava tutto benissimo, da dove tiravamo facevamo gol. Anche stasera per poco non abbiamo fatto gol. Il gol di Osimhen che poi è stato fischiato fuorigioco…sono cose che purtroppo ora girano male. Ci rifaremo e torneremo a vincere partite anche in Serie A».

