La Juventus domani vincendo a Lecce andrebbe in testa alla classifica: Massimiliano Allegri ne ha parlato in conferenza stampa. “Sempre complicato giocare a Lecce, vengono fuori partite non belle, difficili, scomode. Il Lecce ha fatto due ottime partite con Inter e Lazio a Milano e a Roma, è una squadra che crea, difende molto bene e nelle ultime 4 partite in casa ha sempre fatto risultati positivi”.

L’obiettivo

“Non si deve parlare di niente. Domani bisogna cercare di vincere la partita ma vincere non è semplice, soprattutto vincere a Lecce. Nelle ultime quattro trasferte abbiamo preso sempre gol, domani l’obiettivo numero uno è cercare di non prendere gol e così saremmo un po’ avvantaggiati non prendendoli. Mancano ancora tanti punti per arrivare alla quota Champions e quello è il nostro obiettivo”.

Inter Juventus

Sulle ultime sue dichiarazioni

“Quella era solamente una battuta che magari ha fatto divertire, ho usato la metafora di un gioco che si faceva da bambini. Parlavamo di una squadra che insegue e di una che sta davanti. L’unico nostro inseguimento è quello della Champions”.

Piedi per terra

“Parliamo ora di andare in testa alla classifica… Giochiamo la partita e cerchiamo di vincere perché sono 3 punti importanti, ne mancano ancora tanti alla fine del campionato. Sappiamo che l’Inter sta facendo cose straordinarie, ha fatto 51 punti, è una squadra forte ed è la favorita per lo scudetto. Noi prima facciamo i punti per la Champions e meglio è. Stiamo facendo un percorso di crescita, i ragazzi stanno facendo bene, la squadra è in autostima e stiamo bene fisicamente. Ma vincere a Lecce è complicato. Perché a Lecce le partite sono sempre difficili, l’anno scorso abbiamo vinto 1-0. A vincere le partite dopo sono tutti bravi, vanno giocate, domani partiamo dallo 0-0”.

