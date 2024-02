Allegri impressionato dai numeri dell’Inter: «Credo che nel 2024…». Le parole del tecnico della Juventus in conferenza

Tessendo le lodi dell’Inter il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così dei numeri dei nerazzurri.

INTER – «Che era la favorita non bisognava aspettare la partita con la Roma. Fatti 53 punti, dobbiamo tornare alla vittoria domani è importante, ci allontaniamo in modo importante dal quinto posto. Nel calcio non si sa mai. Si tornerebbe alla vittoria ed è importante e torneremmo a -4 dall’Inter. Facciamo il nostro percorso, l’Inter sta facendo cose straordinarie. Credo abbia giocate 7 partite nel 2024 e le ha vinte tutte. Un passo alla volta, domani cerchiamo di tornare alla vittoria».

L’articolo Allegri impressionato dai numeri dell’Inter: «Credo che nel 2024…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG