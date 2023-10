Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Verona: «Euforia esterna generale dopo la vittoria col Milan»

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Verona. Le sue parole.

ULTIMI MINUTI DI SAN SIRO – «Abbiamo rivisto i video, ho parlato con i ragazzi. È questione di crescita della squadra, infatti in questo momento è fondamentale l’equilibrio e il lavoro quotidiano. Con la vittoria di Milano abbiamo passato un settimana di euforia esterna generale, ma se presa nel modo sbagliato può fare male».

NORMALITA’ DOPO LA VITTORIA COL MILAN – «Quando sei alla Juventus, la Juventus viene vista come favorita. Noi sappiamo i nostri limiti e vanno visti come punti di forza. È un gruppo che ha voglia di fare, ogni singolo obiettivo viene visto come obiettivo di squadra. Per arrivare in fondo e arrivare tra le prime 4 dobbiamo giocare così. A Milano abbiamo concesso poco, abbiamo giocato in modo ordinato, potevamo fare più gol ma è una partita che finisce a Milano. Domani è una partita diversa, dobbiamo avere il dovere di vincere ma giocando con umiltà».

