Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha difeso Massimiliano Allegri dalle numerose critiche ricevute nell’ultimo periodo

Ospite al Festival dello Sport a Trento, Adriano Galliani ha difeso l’ex tecnico del Milan Allegri, oggi alla Juve:

«Ad Allegri voglio così bene che assolutamente no. Bisogna considerare la storia di ciascuno di noi. E’ arrivato al Milan, il primo anno ha vinto scudetto e Supercoppa Italiana. Nei quattro autunni si è sempre qualificato agli ottavi di Champions League. Quando va alla Juve ripete sempre questo. Vince tutti gli scudetti, ha sempre qualificato la squadra. Io credo che il passato di Allegri conta molto. Se alla Juve non va bene in questo momento forse ci sarà concorso di colpa di Allegri, ma non credo che la responsabilità sia sua. Lo sport è ciclico, vinci vinci vinci e poi c’è un momento in cui per un po’ non vinci più. Non dipende da chi gestisce in quel momento, è ciclico. E’ successo al Real Madrid, al Barcellona, al Manchester United, a Milan, Inter e ora alla Juventus. Non è colpa di nessuno. E’ la ruota che gira» .

