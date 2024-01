Massimiliano Allegri ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale di Juve-Salernitana di Coppa Italia. Il suo commento su Yildiz.

UN AGGETTIVO PER YILDIZ – «Lasciamolo stare che è meglio. È un ragazzo molto intelligente, quindi avrà una grande carriera davanti. Ci vuole gente responsabile e ragazzi intelligenti, come tutti in questo gruppo. Vogliono fare cose straordinarie e migliorarsi ogni giorno».

