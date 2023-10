Allegri scalda subito l’ambiente della Juve in vista del derby col Torino di sabato prossimo. L’allenatore, a Dazn, ha detto questo sulla sfida.

DERBY – «Neanche il Torino gioca le coppe, avremo una settimana per preparare la partita. In campionato si dice sempre chi è favorito o no, coppe o non coppe, dobbiamo rimanere attaccati ai primi 4 posti, per crescere anche in autostima».

LE PAROLE INTEGRALI DI ALLEGRI A DAZN POST ATALANTA JUVENTUS

