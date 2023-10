Tra Atalanta e Juve non vince nessuno perché al Gewiss Stadium il big match di Serie A termina con un pareggio senza gol come non accadeva dal gennaio del 1997.

Nel video sopra gli highlights con le immagini e le azioni salienti della partita.

The post Highlights Atalanta Juve: le immagini del pareggio del Gewiss Stadium – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG