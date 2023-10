Yildiz, entrato al posto di Kean nei minuti finali di Atalanta Juve, ha ricevuto dei complimenti da parte di Allegri per il modo in cui ha giocato. Queste le parole dell’allenatore sull’attaccante della Next Gen a Sky Sport.

LE PRESTAZIONI DEI SINGOLI – «Sono contento per Moise che ha fatto una bella partita, così come gli altri. Poi è entrato Yildiz, giocatore del 2005, basta vederlo, ha toccato 4 volte a palla e non ne ha sbagliata una e soprattutto il modo di gestirla. Tecnicamente diventerà un giocatore forte. Gli altri si sono messi a disposizione. McKennie ha fatto una bella partita, Locatelli, Rabiot è finito in crescendo, Rugani quando è entrato…I ragazzi sono un bel gruppo, giocano di squadra e bisogna continuare su queste prestazioni».

