Allegri infuriato con Cambiaso: spunta un clamoroso retroscena dopo la vittoria della Juve allo Stadium contro la Lazio

«Non si deve far saltare, troppo facile», l’urlo rivolto da Massimiliano Allegri alla sua panchina in occasione del match vinto contro la Lazio sabato scorso.

Come svela Dazn, il tecnico ce l’aveva con Andrea Cambiaso, entrato non al meglio nella vittoria per 3-1 della Juve. Protagonista in negativo, il giovane esterno non ha giocato una delle sue migliori partite.

