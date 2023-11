Allegri Juve, aria di separazione tra le due parti? Il divorzio non è scontato a fine stagione: ecco qual è la situazione

Come riferito da Sportitalia, il divorzio tra Massimiliano Allegri e la Juve sarebbe tutt’altro che scontato come si vocifera in queste ultime ore. In primis perchè Max, vuoi o non vuoi, ha un contratto valido fino al 2025 a cifre importanti.

E poi perchè molto dipenderà dai risultati di questa stagione. Ad oggi non ci sarebbe motivo di cambiare, visto che la squadra è in lotta per traguardi importanti. Poi, da qui a sei mesi, tutto potrebbe cambiare…

