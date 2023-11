Conte Juve, il tecnico ha già deciso di dare la priorità al ritorno in bianconero in estate: ecco la posizione del club

Se dipendesse da Antonio Conte, riferisce Alfredo Pedullà, il tecnico sarebbe già nuovamente sulla panchina della Juventus. E’ ormai chiaro a tutti come l’allenatore leccese abbia intenzione di tornare a Torino, ma la società ad oggi non è dello stesso avviso.

Se Conte ha scelto la Juve, infatti, la Juve non ha ancora scelto Conte e anzi tira dritta con Allegri, il cui contratto scadrà nel 2025. In caso di cambio al comando, poi, difficilmente la società si guarderebbe indietro affidandosi ad un grande ex.

