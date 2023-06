Allegri confermato dalla Juve, dentro le parole di Scanavino: ecco i motivi della decisione

È finita come molti tifosi della Juventus temevano e tanti osservatori, di fede bianconera o neutrali, pensavano: Allegri resterà sulla panchina del club per il 2023-24. Tra i primi, prevaleva l’idea che due anni senza nulla in bacheca meritassero e ancor più imponessero un cambio di gestione rapido, come è capitato spesso nel corso della storia: se vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta, perdere è delittuoso per una società – e per lo stesso mister – abituato a farlo. Tra i secondi l’idea egemone era che in un’annata impossibile come quella appena vissuta Max avesse dimostrato di possedere capacità che sono andate ben oltre il “semplice” ruolo dell’allenatore. Ed è esattamente questo ciò di cui si pensa abbia bisogno non solo la squadra, ma soprattutto una società che è stata affaccendata soprattutto in questioni politiche e giudiziarie: disperdere anche questo patrimonio verrebbe considerato grave, uno spreco insensato.

Prendendo spunto dalle parole dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino, proviamo a capire i motivi fondanti di questa conferma, tralasciando per un attimo la questione contrattuale ed economica che certamente ha un ruolo rilevante in tutta la vicenda.

