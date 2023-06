Juventus Women, UFFICIALE l’arrivo di Maëlle Garbino! Il comunicato del club e tutti i dettagli

Ora è ufficiale: Maëlle Garbino è una nuova giocatrice della Juventus Women. Di seguito la nota del club.

COMUNICATO – «In questa stagione è stata la terza migliore marcatrice del massimo campionato francese e con il suo mancino ha incantato Bordeaux in questi anni. Ora Maëlle Garbino è pronta a vestire la maglia delle Juventus Women. Firma un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nata a Vienne, in Francia, il 9 agosto 1996, Garbino cresce nel settore giovanile del Lione, con cui muove i primi passi tra le grandi nella massima serie francese. Con il Lione vince due scudetti e due Coppe di Francia, prima di passare, nel 2016, al Seint-Étienne. Il suo trasferimento al Bordeaux è datato, invece, 2018 e per Les Girondins diventa un autentico pilastro, catturando l’attenzione anche dell’Europa e, in particolare, della Juventus, dal 1° luglio 2023 sua nuova casa.

Ora non vediamo l’ora di scoprire il suo talento e di ammirarlo con addosso la nostra maglia. Ci sono tanti obiettivi da inseguire insieme.

Benvenuta, Maëlle! Ci vediamo presto in campo».

