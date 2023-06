Allegri Juve, telefonata in settimana tra il tecnico e la società bianconera: ecco cosa si sono detti secondo la Gazzetta

Come spiega Gazzetta.it, in settimana Massimiliano Allegri e la Juventus hanno avuto un contatto diretto, nonostante il mister fosse partito per le vacanze.

Niente sul futuro dell’allenatore, ma una semplice chiacchierata per aggiornarsi sulle dinamiche di mercato.

