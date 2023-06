Allegri Juve, la rivelazione sull’offerta dall’Arabia: il tecnico ha sempre messo in prima fila i bianconeri, ma davanti a 90 milioni…

Come scrive Gazzetta.it, il rilancio dall’Arabia per Allegri era stato promesso già durante il primo incontro a Montecarlo di qualche settimana fa. E davanti a 90 milioni in tre anni anche Max starebbe tentennando.

Fin qui il tecnico ha sempre dato precedenza alla Juventus per il suo futuro, evidenziando la grande volontà di riportare la squadra ad alti livelli. Ma se dall’Arabia lo vogliono così tanto non si può escludere un cambio di direzione.

