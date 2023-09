E’ pace fatta tra Massimiliano Allegri e i tifosi della Juve. Tuttosport, nella sua edizione odierna, evidenzia il grande supporto che ieri lo Stadium ha dato alla squadra, così come non si sentiva ormai da diverso tempo.

Cori anche per Max, che nel post-partita ha ringraziato chi è venuto allo stadio a sostenere i suoi ragazzi, che hanno messo in campo una delle migliori prestazioni degli ultimi tempi. C’era chi votava per cambiare tecnico in estate, ma ora la sensazione è che si remi finalmente tutti dalla stessa parte per riportare la Juventus lì dove conta e dove manca ormai da tempo.

