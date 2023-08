Allegri Juve, scudetto o esonero? Ecco perché Max ora rischia grosso. Il tecnico è stato assecondato sul mercato

Secondo La Gazzetta dello Sport nella prossima stagione la Juventus – al di là delle dichiarazioni da pompiere di Allegri – punta ad iscriversi nella corsa scudetto. I bianconeri avranno un solo impegno settimanale e Giuntoli sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico, che resta il più pagato della Serie A, un instant team adatto alle caratteristiche di Max. In particolare il rinnovo di Rabiot e lo scambio Lukaku-Vlahovic sono due richieste del tecnico.

A marzo – scrive la Rosea – avremo un’idea anche sul futuro di Allegri, che ha sì un accordo lungo, ma da quando è tornato non ha ancora vinto nulla e per questo si è ritrovato spesso sulla graticola. La Juventus gli ha dato ampi poteri sul mercato, però adesso s’aspetta anche risposte sul campo, altrimenti qualcosa potrebbe cambiare. Questa potrebbe essere l’ultima occasione per Max, la fiducia di cui gode non è illimitata. Se Lukaku arriverà Allegri avrà l’obbligo di lottare fino alla fine per lo scudetto: a giugno mancherebbe un solo anno alla scadenza del contratto e una separazione anticipata sarebbe economicamente più sopportabile. Sullo sfondo Conte, Tudor e Spalletti, tutti e tre rimasti senza panchina.

