Amrabat Juve, nuova idea per il centrocampo: Giuntoli e Allegri d’accordo. Quanto costa il mediano della Fiorentina

Secondo La Gazzetta dello Sport l’ultima idea per il centrocampo Juve, ambiziosa e difficile da percorrere, porta a Sofyan Amrabat della Fiorentina: il giocatore convince sia Allegri sia Giuntoli e Manna.

Non esiste ancora una trattativa, anche perché la Juve era convinta di poter arrivare a Kessie. Il giocatore pare guardare più al Manchester United dove c’è il suo ex tecnico Ten Hag, ma i discorsi con i Red Devils sono in una fase di stallo. La Fiorentina lo valuta 25 milioni di euro + bonus e il club inglese ha molta più disponibilità economica di Madama che però vorrebbe far valere il canale aperto coni Viola con l’affare Arthur.

