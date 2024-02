Allegri Juve, non cambia la sua posizione anche senza lo Scudetto: così si programma il futuro insieme tra le parti

La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi sul possibile futuro di Massimiliano Allegri, con la Juve che starebbe pensando di confermare l’allenatore anche in vista delle prossime stagioni, blindandolo con il rinnovo.

Scudetto o meno non cambierebbero le cose, visto che la stagione verrebbe considerata positiva anche con una qualificazione in Champions. Max avrà una posizione di trattative più forte, mentre le parti hanno già iniziato a programmare il futuro con gli arrivi di Djalò ed Alcaraz, con Koopmeiners e Calafiori tra i primi nomi per l’estate.

