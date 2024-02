Chiesa via dalla Juve, spuntano i primi nomi per sostituire l’attaccante bianconero: ecco chi può prendere il suo posto

Tra Federico Chiesa e la Juve, a fine stagione, potrebbe arrivare il clamoroso divorzio. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, che lascia dubbi circa la conferma dell’attaccante, visto il suo contratto in scadenza nel 2025.

In caso di separazione, a Torino hanno tre nomi per rimpiazzare l’ex viola: Berardi, Sudakov o Zaccagni. Tutti profili già visionati in passato e che potrebbero presto tornare in auge.

