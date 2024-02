Evelina Christillin parla così della Juve a pochi giorni dal big match contro l’Inter: le sue dichiarazioni verso la sfida

Evelina Christillin, alla Gazzetta dello Sport, ha così parlato della situazione in casa Juve.

RISULTATI JUVE – «Sono piacevolmente sorpresa perché vedo un rullo compressore: dopo il momento tragico di Sassuolo la Juve non perde da 17 partite e nel gioco, si è visto qualcosa di più del corto muso».

INTER-JUVE – «Una partita combattuta più che all’andata: per la Juve è molto importante. L’Inter ha la Champions e noi non abbiamo granchè da perdere: essere praticamente in Champions già a febbraio è un risultato straordinario. I bianconeri sono tornati ad essere squadra».

VLAHOVIC – «Io ci ho sempre creduto. Alla Juve ci sono pressioni forti, non tutti sono come Sinner che a 22 anni fa cose inaudite. La tenuta psicologica di Dusan forse richiedeva tempi più lunghi, però andava aspettato. Se capisci di calcio non puoi non renderti conto che la classe c’è».

YILDIZ – «Da pazzi, è irregolare, giovane e spericolato, ha quel tocco di follia che non lo fa essere banale, L’Avvocato adorava i giovani, lui ha la faccia pulita e non si pone limiti. De Piero era più maturo quando arrivò a Torino, però me lo ricorda nel modo di giocare».

